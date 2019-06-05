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Futbol

Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Aytemiz Alanyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Mustafa Kurt   | 05.06.2019
Alanyaspor'da Sergen Yalçın dönemi sona erdi

Antalya

Aytemiz Alanyaspor'un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın ile yapılan görüşmelerde yeni bir anlaşma sağlanamadığı bildirildi.

Açıklamada "Sergen Yalçın hocamız ve ekibine, kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Sergen Yalçın, 2018- 2019 sezonun 13. haftasında Akdeniz ekibinin başına geçmişti.

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