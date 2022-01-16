Alanyaspor İzmir deplasmanında galip

İzmir
Altay, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın 1. dakikasında sol taraftan Pinares'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Murat Akça'nın kafayla kaleye göndermek istediği topu kaleci Marafona son anda kornere uzaklaştırdı. Üst üste kullanılan ikinci kornerde bu sefer ceza sahası içindeki Björkander'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.
12. dakikada Kappel'in sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde müsait durumdaki Kazımcan Karataş'ın dokunamadığı topu kaleci Marafona kontrol etti.
26. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Eduardo, Efecan Karaca'dan aldığı topu ortaladı. Ceza sahası içindeki Emre Akbaba'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
33. dakikada Novais'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Lis'ten dönen topu takip eden Emre Akbaba'nın vuruşunda, Lis meşin yuvarlağı bir kez daha uzaklaştırmayı başardı.
45+2. dakikada Pinares'in sağ kanattan yaptığı ortada Thaciano'nun kafa vuruşunda top, kaleci Marafona'da kaldı.
61. dakikada Altay'da sol kanattan Rodriguez'in yaptığı ortada Borja'nın ters vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitse de pozisyonda Bamba'nın ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
81. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Tayfur Bingöl'ün pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2
90+3. dakikada İbrahim Öztürk'ün ceza sahası dışından attığı şutta kaleci Marafona topu kornere uzaklaştırdı.
Aytemiz Alanyaspor müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Altay Süper Lig'de 14 maçtır kazanamıyor
Hafta içinde teknik direktör Mustafa Denizli'nin görevden ayrıldığı Altay, Denizli'nin yardımcısı Mert Nobre yönetiminde çıktığı ilk müsabakada mağlup oldu. Süper Lig'de 14 maçtır kazanamayan siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip 18 puanda kaldı.
Alanyaspor 4 karşılaşma sonra galip
Süper Lig'de 4 maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan Aytemiz Alanyaspor puanını 32'ye çıkardı. Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, takımının başında 2. lig maçında ilk galibiyetini aldı.
Oğuz Aydın'ın ilk golü
Konuk ekipte Emre Akbaba Fenerbahçe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçlarının ardından 3. golüne imza attı. Oyuna sonradan dahil olan ve takımının 2. golünü atan Oğuz Aydın Süper Lig'de ilk golüne ulaştı.
Ahmet Çalık unutulmadı
Müsabakada her iki takım oyuncuları da hafta içinde trafik kazasında hayatını kaybeden İttifak Holding Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı andı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular ısınmaya üzerinde "Ahmet Çalık, seni unutmayacağız" yazılı tişörtlerle çıktı. Altaylı oyuncular da müsabakadan önce takım fotoğrafını üzerinde Ahmet Çalık yazılı formayı tutarak çektirdi.
Karşılaşmanın 6. dakikasında her iki takım oyuncuları ve hakemler Ahmet Çalık'ı alkışlarla andı.
Altay'dan yönetime tepki
Altaylı taraftarlar müsabaka boyunca yönetim kurulunu protesto ederek istifa çağrısı yaptı. Siyah-beyazlı seyirciler, görevden ayrılan teknik direktör Mustafa Denizli lehinde tezahüratlarda bulundu.
Müsabakayı 2 bin 636 taraftar takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.