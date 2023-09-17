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Spor, Futbol

Alanyaspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor-Kasımpaşa maçı 3-3 berabere sona erdi.

Mert Cantürk, Mustafa Kurt  | 17.09.2023 - Güncelleme : 17.09.2023
Alanyaspor ile Kasımpaşa puanları paylaştı Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

18. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca'nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cordova'nın vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0.

24. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye yükseltti. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in ceza sahasına gönderdiği ortada Novais, vole vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

45+2. dakikada Kasımpaşa farkı bire indirdi. Merkezden gelişen atakta Aytaç Kara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Fall'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

51. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sol kanattan gelişen atakta Yusuf Özdemir'in yerden çıkarttığı pasta topla buluşan Novais, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 3-1.

61. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Richard Coelho'nun savunma arkasına gönderdiği topta Cordova'nın ceza sahasına girerek çektiği şutta, kaleci Ali Emre Yanar topu kurtardı.

79. dakikada Kasımpaşa farkı bire indirdi. Aytaç Kara, Alanyaspor ceza sahası içinde Richard Coelho'dan topu kaptı. Topla ceza sahasına giren Aytaç Kara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

87. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Bastien'in pasında ceza sahasında topla buluşan Ouannes'in vuruşunda top filelerle buluştu: 3-3.

Karşılaşma 3-3 berabere tamamlandı.

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