Alanyaspor ile Eyüpspor berabere kaldı

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Corendon Alanyaspor ile İkas Eyüpspor, GAİN Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarı
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın 5. dakikasında Alanyaspor'un önde baskısında kaleci Berke Özer’in pasında topu kapan Efecan Karaca'nın vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden az farkla auta çıktı.
6. dakikadaki Eyüpspor atağında, savunmanın arkasına gönderilen pasta topla buluşan Halil Akbunar, kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı geçti. Akbunar'ın kaleye gönderdiği top direkten döndü. Ceza alanı içinde topu alan Thiam'ın pasında Emre Akbaba'nın şutunda top az farkla auta çıktı.
9. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Hadergjonaj'ın savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Augusto'nun ceza sahası içerisinden şutunda meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer kontrol etti.
19. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Hadergjonaj'ın pasında topla buluşan Augusto'nun ceza sahası çaprazından vurduğu sert şutta meşin yuvarlağı kaleci Berke Özer, kornere çeldi.
26. dakikada sol kanattan gelişen Eyüpspor atağında Ahmed Kutucu'nun ceza sahası içerisine gönderdiği topa iyi yükselen Halil Akbunar'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarı
60. dakikada merkezden gelişen Alanyaspor atağında Richard'ın pasında topla buluşan Balkovec'in şutunda kaleye yönelen top, Robin Yalçın'a çarprak yön değiştirdi ve direğin yanından az farkla kornere çıktı.
64. dakikada Eyüpspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ahmed Kutucu'nun ceza sahası önüne çıkarttığı pasta topla buluşan Saiz'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
76. dakikada Alanyaspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Augusto'nun çaprazdan ceza sahasına girerek çıkarttığı pasta arka direkte topla buluşan Cordova'nın şutunda top filelere gitti:1-1
82. dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan gelişen atağında Augusto'nun ceza sahasına gönderdiği pasla topla buluşan Makouta'nın şutunda top az farkla dışarı çıktı.
Müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.
Bu arada karşılaşmanın 77. dakikasında İkas Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, kırmızı kart gördü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.