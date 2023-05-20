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Spor, Futbol

Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u yendi

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-0 yendi.

Murat Asil  | 20.05.2023 - Güncelleme : 20.05.2023
Alanyaspor deplasmanda Kayserispor'u yendi Fotoğraf: Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Kaleci Runarsson'nun uzun pasında topla buluşan Erencan Yardımcı, Hosseini'nin markajında kurtularak ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu: 0-1

16. dakikada Alanyaspor'un ikinci golü geldi. Rakip yarı alanının ilk metrelerinde topla buluşan Leroy Fer, pasını savunmanın arkasına koşu yapan Erencan Yardımcı'ya gönderdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Erencan Yardımcı'nın sert şutunda meşin yuvarlak kalecinin kapadığı köşeden filelere gitti: 0-2

32. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Sol kanttan Mane'nin ceza sahasında gönderdiği pasta penaltı noktasında topu kontrol eden Thiam'ın kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sol kale direğinin dibinden auta çıktı.

42. dakikada rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Hosseini topu bir süre sürdükten sonra kaleye gönderdiği sert şutta, top üst kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

44. dakikada orta sahada aldığı topla hareketlenen Efecan Karaca, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez kaleye gönderdiği şutta kaleci Cenk Gönen, meşin yuvarlağı kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58.dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Ramazan Civelek'in pasında topla buluşan Mane'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönendirdiği sert şutta meşin yuvarlak üst kale diğerine çarparak oyun alanına döndü.

65. dakikada Alanyaspor farkı 3'e çıkardı. Kaleci Cenk Gönen'in uzaklaştırmak istediği topu kapan Doumbia, rakiplerini geçerek ceza sahasına girdikten sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Aynı oyuncunun pasında kale alanı içerisinde topla buluşan Koulouris meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-3

84. dakikada sağ çaprazdan Karimi'nin ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90+4. dakikada konuk ekip bir gol daha buldu. Pereira'nın pasında topla buluşan Balkovec'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-4

Müsabaka konuk ekip Alanyaspor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmayı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da tribünden izledi.

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