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Spor, Futbol

Alanyaspor 3 puanı tek golle aldı

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta kapanış mücadelesinde Corendon Alanyaspor, sahasında Reeder Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

Mustafa Kurt  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
Alanyaspor 3 puanı tek golle aldı Fotoğraf: Mert Cantürk - AA

Antalya

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında, Reeder Samsunspor'u ağırladı.

Maçın 9. dakikasında Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Hadergjonaj'ın ortaladığı topa arka direkte gelişine vuran Yusuf Özdemir, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

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24. dakikada Alanyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Yusuf Özdemir'in pasıyla savunmanın arkasına kaçan Hwang, kaleci ile karşı karşıya geleceği esnada Samsunsporlu Bola topu kayarak uzaklaştırdı.

26. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında, Vilhena'nın ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Aliti'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

43. dakikada Samsunspor'un sağ taraftan geliştirdiği atakta, Zeki Yavru'nun uzaktan yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul Taşkıran topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısını Alanyaspor, 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

55. dakikada Samsunspor penaltı kazandı. Samsunsppor'un merkezden geliştirdiği atakta Holse'nin savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Dimata, kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan sıyrılmak isterken yerde kaldı. Hakem bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi. Devamında yardımcı hakemin ofsayt bayrağını kaldırması üzerine endirekt serbest vuruş kararı verildi. VAR incelemesinin ardından Alanyasporlu Aliti'nin ofsaytı bozduğu gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan yeniden penaltı noktasını gösterdi. Topun başına gelen Holse'nin vuruşunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran gole izin vermedi.

78. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Makouta'nın pasıyla çaprazda topla buluşan Yusuf Özdemir'in vuruşunu kaleci Okan Kocuk güçlükle kurtardı.

90+5. dakikada sol kanattan gelişen Samsunspor atağında Muja'nın ortasında topa iyi yükselen Dimata'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

90+9. dakikada Samsunspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Bola'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Drongelen'in kafa vuruşunda top ikinci kez direkten döndü.

Mücadeleyi Alanyaspor 1-0 kazandı.

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