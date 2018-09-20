Akhisarspor ilk Avrupa maçında mağlup

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, Rus temsilcisi Krasnodar'a 1-0 mağlup oldu

MANİSA

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında Rus ekibi Krasnodar'a 1-0 mağlup olan Akhisarspor, organizasyona mağlubiyetle başladı.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda Krasnodar karşısında Avrupa kupalarındaki ilk maçına çıkan Akhisarspor, Yevgen Seleznov'un bir şutunun direkten döndüğü ilk yarıda Viktor Claesson'un golüne engel olamadı ve ilk devreyi 1-0 geride tamamladı.

Avdija Vrsajevic'in şutunda meşin yuvarlağın bir kez daha direkten döndüğü ikinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Rus ekibi Krasnodar, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Akhisarspor, Avrupa kupalarındaki ilk maçında sahadan puansız ayrıldı.

Sevilla galip

Gruptaki diğer müsabakada ise Sevilla, İspanya'da konuk ettiği Belçika temsilcisi Standard Liege'yi 5-1 mağlup etti. Akhisarspor, gruptaki ikinci maçında 4 Ekim Perşembe günü Belçika'da Standard Liege ile karşılaşacak.

Krasnodar karşısında karşılaşmanın ilk sarı kartını gören Yevgen Seleznov, Akhisarspor'un Avrupa kupalarında ilk sarı kartını gören isim oldu.

Müsabakanın 65. dakikasında bir pozisyonun ardından hakem Ville Nevalainen'in uyarısıyla sahaya yabancı madde atılmaması yönünde anons yaptırıldı.

❮ ❯ Akhisarspor - Krasnodar UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk maçında Akhisarspor ile Rus ekibi Krasnodar Spor Toto Akhisar Stadı'nda karşılaştı. Akhisarspor'dan Caner Osmanpaşa (88) bir pozisyonda Krasnodar'dan Wanderson (7) ile mücadele etti. ( Evren Atalay - Anadolu Ajansı ) 20.09.2018 Evren Atalay 1 / 8

Tek gol Claesson'dan

Rus ekibinin golünü atan Viktor Claesson, Krasnodar'la Avrupa Ligi'ndeki 9. maçında 5. golünü kaydederken, organizasyonda 9. golüne ulaştı.

İlk haftayı puansız kapatan Akhisarspor, J Grubu'nun 3. sırasında yer aldı

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan ilk karşılaşmaların ardından Sevilla, 3 puan ve averajla zirvede, puansız Akhisarspor ise 3. sırada yer aldı.

Seyircisi önünde oynadığı Krasnodar maçını 1-0 kaybeden Akhisarspor, tarihinin ilk Avrupa kupaları mücadelesinden puansız ayrıldı.

Gruptaki diğer müsabakada, ağırladığı Standard Liege'yi 5-1 yenen Sevilla, gol averajıyla ilk sıraya yerleşti.

Avrupa Ligi'nde 2. hafta müsabakaları 4 Ekim'de oynanacak. Akhisarspor, Standard Liege'ye, Sevilla ise Krasnodar'a konuk olacak.

Muhabir: Ali Korkmaz, Hüseyin Burak Demirer, Hüseyin Eroğul