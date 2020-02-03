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Spor, Futbol

Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni transfer Kevin-Prince Boateng ile bir araya geldi.

Emrah Oktay   | 03.02.2020
Ahmet Nur Çebi, Boateng ile bir araya geldi

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ikinci başkan Adnan Dalgakıran ile asbaşkan Emre Kocadağ'ın da yer aldığı buluşmanın, Vodafone Park'ta gerçekleştirildiği belirtildi.

Çebi'nin sıcak bir ortamda geçen buluşmada Boateng'e, "Beşiktaş ailesine hoş geldin." diyerek, başarılar dilediği kaydedildi.

Ganalı futbolcunun Çebi ile görüşmesinin ardından Vodafone Park ve Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret edip, kulüp tarihi hakkında bilgi aldığı ifade edildi.


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