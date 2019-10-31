Adil Rami'nin kasığında yırtık

İstanbul
Fenerbahçe'nin Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin kasığındaki kas zarında yırtık saptandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Tarsus İdmanyurdu maçında sakatlanan Rami'nin, kasığında kas zarı yırtılması ve kanama olduğu ifade edildi.
Açıklamada, Adil Rami'nin tedavisine başlandığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.