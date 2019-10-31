Euro
6.37
Dolar
5.71
BIST 100
98,625.80
Altın
1,509.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Adil Rami'nin kasığında yırtık

Tarsus İdmanyurdu maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Adil Rami'nin kasığındaki kas zarında yırtık ve kanama tespit edildi.

Erkan Tiryaki   | 31.10.2019
Adil Rami'nin kasığında yırtık Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal / AA

İstanbul

Fenerbahçe'nin Fransız savunma oyuncusu Adil Rami'nin kasığındaki kas zarında yırtık saptandı. 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda dün oynanan Tarsus İdmanyurdu maçında sakatlanan Rami'nin, kasığında kas zarı yırtılması ve kanama olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Adil Rami'nin tedavisine başlandığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brexit kaosunda ikinci erken seçim
Fırat'ın doğusunda stratejik hesaplar
Belirsizlik çağının eşiğinde toplumsal isyanlar
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları

Benzer haberler

Adil Rami'nin kasığında yırtık

Adil Rami'nin kasığında yırtık

Galatasaray'ın konuğu Çaykur Rizespor

Galatasaray taraftarlarından destek çağrısı

Fenerbahçe 3 golle turladı

Fenerbahçe 3 golle turladı
Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, gelecek için umutlu
Feyenoord'da Advocaat dönemi

Feyenoord'da Advocaat dönemi