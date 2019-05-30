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Spor, Futbol

Adem Büyük'ten Yeni Malatyaspor'a veda

Futbolcu Adem Büyük, iki sezon formasını giydiği Evkur Yeni Malatyaspor'a veda mesajı yayımladı.

Volkan Kaşik   | 30.05.2019
Adem Büyük'ten Yeni Malatyaspor'a veda

Malatya

Adem Büyük, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da bulunduğu süre içinde kendisine destek olanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"İlk geldiğim günden itibaren desteklerini esirgemeyen, her fırsatta bütün takım arkadaşlarımın hakkını savunan, arkasında duran, kollayan büyük Malatyaspor taraftarı ve Malatyaspor halkı, 1,5 sene kaptanlığını gururla yaptığım Malatya'mıza bugün veda ediyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Üzüldük ve üzdük ama sonunda başardık. Hayallerimize, gizli kahramanlarımız kulüp çalışanlarıyla beraber ulaştık. Bu gurur hepimizin. Hakkım varsa helal olsun. Sizler de hakkınızı helal edin."


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