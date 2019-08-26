Euro
6.47
Dolar
5.83
BIST 100
97,101.30
Altın
1,528.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Futbol

Adebayor Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, golcü oyuncu Emmanuel Adebayor'u kadrosuna kattı.

Murat Asil   | 26.08.2019
Adebayor Kayserispor'da

Kayseri

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, golcü oyuncu Emmanuel Adebayor ile sözleşme imzaladı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 35 yaşındaki Adebayor, kendisini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Geçen sezonu Medipol Başakşehir'de geçiren santrfor, İstanbul ekibiyle ligde sahaya çıktığı 19 karşılaşmada 3 gol atmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran iç siyasetinde güç mücadelesi kızışıyor
Suriye rejimi Astana sürecini sabote etmek üzere
Dünden bugüne merkez bankalarında sözlü yönlendirme
İran-ABD geriliminde son durum
Brexit düğümünde son dönemeç

Benzer haberler

Adebayor Kayserispor'da

Adebayor Kayserispor'da

Adebayor Kayseri'ye geldi

Kayserispor'a Kamerunlu forvet

Kayserispor'dan Adebayor sürprizi

Kayserispor'dan Adebayor sürprizi
Alanyaspor deplasmanda kazandı

Alanyaspor deplasmanda kazandı