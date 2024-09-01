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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Adana Demirspor Teknik Direktörü Michael Valkanis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. -VTR -
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Spor, Futbol

Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor, 30 Ağustos'ta geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan teknik direktör Sol Bamba'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eren Bozkurt  | 01.09.2024 - Güncelleme : 01.09.2024
Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Adana

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bamba'nın, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos'ta deplasmanda oynadıkları Manisa FK maçı öncesi rahatsızlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.

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