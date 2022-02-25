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Spor, Futbol

Adana'da golsüz beraberlik

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

Mustafa Ünal Uysal   | 25.02.2022
Adana'da golsüz beraberlik Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana


6. dakikada rakip ceza sahası dışından kaleyi yoklayan Hakan Özmert, meşin yuvarlağı auta attı.

10. dakikada Ndao'nun sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinden yükselen Da Silva kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

13. dakikada ceza sahasının dışında topu önünde bulan Vargas, buradan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.

26. dakikada Yunus Akgün sağ kanattan topu ceza sahası dışındaki Balotelli'ye çıkarmak istedi, Hakan Özmert araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

31. dakikada Adana ekibi Yunus Akgün'ün düşürülmesiyle ceza sahası dışında serbest vuruş kazandı. Balotelli'nin vuruşunda top kaleci Boffin'de kaldı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

51. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Doğukan Sinik'in vuruşunda meşin yuvarlak Muric'te kaldı.

60. dakikada Gökhan İnler'in ceza sahasının dışından vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

68. dakikada Adana ekibi gole yaklaştı. Gökhan İnler'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Vargas topu kaleye yolladı. Rakip defans topu çizgiden çıkardı.

69. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Da Silva, ceza sahası içerisine girip topu kaleye gönderdi. Ağlarla buluşan meşin yuvarlak ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.

83. dakikada Assombalonga'nın pasıyla topla buluşan Balotelli sert vurdu. Top kaleci Boffin'de kaldı.

Kalan dakikalarda pozisyonları değerlendiremeyen Adana Demirspor ile Fraport TAV Antalyaspor 0-0 berabere kaldı.

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