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Spor, Futbol

Adana Demirspor farklı kazandı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Yukatel Adana Demirspor, konuk ettiği Corendon Alanyaspor’u 4-0 yendi.

Bekir Ömer Fansa  | 01.10.2023 - Güncelleme : 01.10.2023
Adana Demirspor farklı kazandı

Adana

İlk yarı 

12. dakikada Nani’nin sol kanatta ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Yusuf Karagöz topa hakim oldu.

14. dakikada Efecan Karaca’nın ceza sahası içinde ortasında arka direkte yükselen Cordova’nın kafasında top üstten dışarı çıktı.

27. dakikada ceza yayı civarından Yusuf Sarı’nın sol ayağıyla sert şutunda önce savunmada Richard’a çarpan topu kaleci Yusuf Karagöz tokatlayarak kornere attı.

31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Yusuf Sarı’nın sağ kanattan ortasında kale sahası çizgisinden yükselen Balotelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

37. dakikada sağ kanattan Janvier’in ortasında ceza sahası içinde Novais’in gelişini vuruşunda top dışarı çıktı.

​​​​​​​Karşılaşmanın ilk yarısı, Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı 

47. dakikada Adana Demirspor farkı 2’ye çıkardı. Yusuf Sarı’nın sağ kanatta ceza sahası içinde yerden ortasında kale sahası civarında Balotelli’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

71. dakikada Adana Demirspor 3. golü buldu. Yusuf Sarı’nın sağ kanatta ceza sahası dışından ortasında kale sahası yakınlarında Belhanda’nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0

81. dakikada sol kanattan Yusuf Erdoğan yerden ortasında Yusuf Sarı’nın kalenin önünde yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.

​​​​​​​87. dakikada Adana Demirspor farkı 4’e çıkardı. Niang ile savunmanın ceza sahası içinde mücadelesinde ceza sahası çizgisi önünde topu önünde bulan Tayfun Aydoğan‘ın şutunda meşin yuvarlak filelere gitti: 4-0

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Yukatel Adana Demirspor maçı 4-0 kazandı.



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