Adana Demirspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 yendi

Istanbul
15. dakikada Hajradinovic'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalana Celina'nın vuruşunda Ertaç meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. Penaltı noktasının gerisine düşen topa bu kez Bahoken vurdu, meşin yuvarlak savunmadaki Svensson'dan döndü.
34. dakikada Stambouli'nin ceza sahasına gönderdiği ortada altıpas içindeki Samet Akaydın meşin yuvarlağı kafayla indirdi. Kale sahasında uygun durumda bulunan Emre Akbaba'nın vurduğu meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
37. dakikada konuk takım öne geçti. Sağ kanattan kale çizgisine yakın bir bölgeden Emre Akbaba'nın kullandığı serbest vuruşta Kasımpaşa savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Sol kanatta meşin yuvarlağı alan Stambouli'nin yerden ortasında penaltı noktası gerisine gelen topa bekletmeden vuran Belhanda ağları havalandırdı: 0-1.
40. dakikada Adana temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta kullanılan taç sonrasında ceza sahasına giren Belhanda, meşin yuvarlağı Akintola'ya aktardı. Penaltı noktası gerisindeki bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-2.
48. dakikada soldan paslaşarak kullanılan kornerde Celina'nın ortaladığı topa altıpas gerisine hareketlenen Sadık Çiftpınar kafayla vurdu. Üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
54. dakikada Kasımpaşa iki kez gole yaklaştı. Önce sağdan kullanılan kornerde top arka direkteki Aytaç Kara'da kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
Sonrasında Hajradinovic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Bahoken'in karşı karşıya vuruşunda kaleci Ertaç, meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
56. dakikada ev sahibi ekip golü buldu. Ben Ouanes'in soldan ortasında Rakitskyi'nin kafasından seken top arka direkteki Aytaç Kara'da kaldı. Bu oyuncunun içeri çevirdiği meşin yuvarlağı altıpastaki Bahoken kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla ağlara gönderdi: 1-2.
63. dakikada Adana Demirspor bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasıyla orta sahada topu alan Onyekuru, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Uygun açıyı bulunca şutunu çeken Nijeryalı futbolcu, fileleri havalandırdı: 1-3.
86. dakikada Adana temsilcisi bir gol daha buldu. Kaleci Ertaç'ın uzun gönderdiği topu Kasımpaşa'da Sadık sektirince Gulbrandsen savunma arkasında meşin yuvarlakla buluştu. Uzun mesafe topu süren Norveçli oyuncu pasını uygun durumdaki Ndiaye'ye aktardı. Bu oyuncu uygun durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4.
Müsabaka, Adana temsilcisinin 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Montella: Bu galibiyet için çok mutluyum
İtalyan teknik adam, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Lacivert-beyazlıların ligin iyi takımlarından olduğunu aktaran Montella, "Bu galibiyet için çok mutluyum. Zorlu bir deplasmanda iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Bunu, iyi, organize, zaman zaman maç esnasında bizi zor duruma düşürebilen bir takıma karşı yaptık. Kasımpaşa'yı tebrik etmek istiyorum. Organize bir takım olduklarını tekrardan bize gösterdiler. Bizim futbolcularımızı da performansı için tebrik etmek lazım. Sonuna kadar bırakmadılar ve disiplinli bir şekilde devam ettiler. Skor 2-1 olduğunda en kırılma anında bile bizim takım ayakta kalmayı başardı. Böyle bir deplasmanda böyle bir galibiyet almak bizleri mutlu ediyor." diye konuştu.
Performansıyla galibiyette önemli rol oynayan Younes Belhanda'nın performansını değerlendiren Montella, "Geçen sene ile bu sene arasında çok büyük fark var. Geçen sezon birkaç tane fiziksel problem yaşadı. Kendisini tebrik ediyorum. Çok farklı bir futbolcuya dönüştü. Kendi performansına yeniden yaklaşmaya başladı. Bir forvet gibi de, hem goller hem de asistlerle katkıda bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Erkmen: Skorun bu olmaması gerekiyordu
Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Sözlerine Bartın'daki maden kazasında vefat edenlere rahmet dileyerek başlayan Erkmen, "Böyle bir maçtan sonra konuşmak tabii ki zor. Dün ülkemiz elim bir kaza yaşadı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum." diye konuştu.
Maçla ilgili değerlendirmede bulunan Necati Erkmen, şunları kaydetti:
"Oyuna çok iyi başladık, pozisyonlar bulduk. Yakaladığımız, karşı karşıya pozisyona rağmen golü bulamadık. Rakibimiz kaliteli bir ekip. Ligimizin lideri. İlk yarının sonlarında iki benzer pozisyondan gol yedik. Devreye 2-0 geride girdik. Devre arasında oyuncularımıza neler yapmamız gerektiğini açıkladık. Golü bulduk. Gol sonrası isteğimiz, arzumuz tavan yaptığı bir pozisyonda kontradan yediğimiz iki tane gol skoru 4-1'e getirdi. Kasımpaşa açısından değerlendirildiğinde skor bu olmaması gerekiyordu."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.