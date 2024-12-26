"Abdullah Öztürk Akademi" projesi hayata geçirildi
Olimpiyat ve paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin en fazla madalya kazanan erkek sporcusu milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk'ün adını taşıyan masa tenisi akademisi faaliyete geçirildi.
Ankara
Tunçlar Holding'in Çitlekçi markasının sponsorluğunda kurulan "Çitlekçi Abdullah Öztürk Akademisi"nin tanıtımı, Altındağ'daki Abdullah Öztürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.
Tanıtım toplantısına Abdullah Öztürk'ün yanı sıra Çitlekçi Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç, Lider Engelliler Spor Kulübü Başkanı İlhami Kılınçkaya ve akademide eğitim alacak sporcular ile velileri katıldı.
Abdullah Öztürk, çok özel bir gün yaşadığını dile getirerek, "Bugün benim için hayatım boyunca unutamayacağım bir gün olacak. Şu anda yaşadığım mutluluğun tarifini anlatabilmek inanın çok zor. 20 yıldır büyük bir gururla ve şerefle ay-yıldızlı bayrağımızı dünyanın birçok noktasında onlarca kez başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadım. Dünya sporunun zirvesinde hep ülkem adına madalya için savaştım. Kariyerimin bu en olgun döneminde Türk sporuna, sporculuğumun yanı sıra bambaşka bir alanda hizmet etmenin onurunu yaşayacağım. Türkiye’de paralimpik milli bir sporcunun adına düzenlenen ilk akademi olma özelliğini taşıyan Çitlekçi Abdullah Öztürk Akademisi'nin masa tenisi camiasına, paralimpik camiamıza ve Türk sporuna hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Büyük bir sorumluluk aldığının farkında olan Abdullah, "Masa tenisi tarihimizin en başarılı kulüplerinden olan Lider Engelliler Spor Kulübünde İlhami Kılınçkaya ve Yusuf Kılınçkaya'nın rehberliğinde nice şampiyonların bu akademiden çıkacağına yürekten inanıyorum. Çitlekçi ailesine de çok teşekkür etmek istiyorum. Abdullah Öztürk’e bugünler için değil yarınlar için de inanan, yol arkadaşlığı konusunda vefanın ne demek olduğunu bana en güzel şekliyle hissettiren bu kıymetli aileye, huzurlarınızda tekrar teşekkür etmek istiyorum. Türk sporunda büyük bir misyona sahip olacak ve önemli bir farkındalığa imza atılacak bu kıymetli projede nice başarılı sporcular yetişeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Çitlekçi Mağazacılık Yönetim Kurulu Başkan Vekili Abdullah Tunç da çok değerli bir sporcuyla bir arada olmaktan gurur duyduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Çitlekçi ailesi olarak bir sosyal sorumluluk projesine imza atıyoruz. Şu anda aramızda bulunan Abdullah Öztürk, Türk spor tarihinin yaşayan efsanelerinden… Özellikle engelli bireylerimize örnek olmuş, onların hayata bakış açısını değiştirmiş, evde oturan ve toplum içine çıkmayan engelli anlayışını yıkarak ülkemize olimpiyat şampiyonlukları, dünya ve Avrupa dereceleri kazandırmıştır. Azim ve başarının bu örneğini Çitlekçi Mağazacılık olarak bizler gençlere ve çocuklarımıza taşımak istiyoruz. Engelli ve engelsiz tüm çocuklarımızın sporla hayata katılımını desteklemek, onlara ilham vermek ve Abdullah Öztürk gibi şampiyonlar yetiştirmek amacıyla Abdullah Öztürk Akademisi'ni kuruyoruz."
Proje kapsamında akademide sporcularına yer verecek Lider Engelliler Spor Kulübünün başkanı İlhami Kılınçkaya ise "Kulüp olarak Türk sporunda ekol olmuş birçok masa tenisi oyuncu topluluğunun yol haritasını oluşturmaktan dolayı büyük bir gurur ve onur duyduk. Sevgili kardeşim Yusuf Kılınçkaya ile birlikte ömrümüzü engelli sporcularımızın gelişimine, sporla birlikte hayata tutunmalarına adadık. Yaklaşık 40 yıllık antrenörlük hayatımın en özel ve mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Hayatım boyunca antrenörü ve ağabeyi olmaktan büyük gurur duyduğum sevgili Abdullah Öztürk'ün açtığı şampiyonluk yolunda 'Çitlekçi Abdullah Öztürk Akademisi' projesi ile nice şampiyonların yetişeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.
Lider Engelliler Spor Kulübünün koordinasyonundaki 6-15 yaşındaki çocuklar yıl boyunca çalışmalarını Çitlekçi Abdullah Öztürk Akademisi'nin bünyesinde gerçekleştirecek. Akademideki çocuklar, projenin desteğiyle 2025 yılında çeşitli ulusal ve uluslararası şampiyonalara katılım gösterecek.