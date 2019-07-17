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Spor, Futbol

Abdullah Avcı'dan 3 transfer talebi

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, "Hoca stoper, sağ ve sol bek mevkilerine oyuncu istiyor." dedi.

Hüseyin Eroğul   | 17.07.2019
Abdullah Avcı'dan 3 transfer talebi

Istanbul

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın üç mevkiye oyuncu istediğini söyledi.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen Süper Lig 2019-2020 sezonunun fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kavalcı, "Transferi biten oyuncumuz Boyd, yarın idmanlara başlıyor. Ama birkaç oyuncuyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hocanın istemiş olduğu mevkilerdeki oyuncuları takıma katıp hazırlıklara devam edeceğiz. Hoca stoper, sağ ve sol bek mevkilerine oyuncu istiyor." ifadelerini kullandı.

Kavalcı, transferi gündemde olan Vitor Hugo konusunda henüz bir anlaşmanın olmadığını söyledi.

Fikstür çekimiyle ilgili de konuşan Kavalcı, "Tüm takımlara hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı Sivas'ta, Sivasspor ile oynayacağız. Yeni bir hoca, yeni bir takım, puanlar almak için gideceğiz. Bunun için kampa devam ediyoruz. Ayın 24'ünde Avusturya kampı başlıyor, 4 Ağustos'ta sona erecek. 4 maç oynayıp Türkiye'ye dönüyoruz. Burada da bir hazırlık maçı yapıyoruz ve yeni sezona başlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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