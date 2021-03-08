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Spor, Futbol

Abdullah Avcı: Tekrar kafamızı kaldıracağız

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Ligin iyi takımına karşı kaybettik, tebrik ediyoruz. Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız." dedi.

Selçuk Kılıç   | 08.03.2021
Abdullah Avcı: Tekrar kafamızı kaldıracağız Fotoğraf: Onur Çoban/AA

Trabzon

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor'un sezon başından itibaren hem savunma hem de hücumda en iyi organize olan takımlardan biri olduğunu belirten Avcı, "Modern oyun üzerinden hareket ediyorlar. Biz de ona göre plan yaptık." şeklinde konuştu.

Yedikleri gole kadar oyunun dengeli geçtiğini ifade eden Avcı, şunları kaydetti:

"Rakibin daha fazla topa sahip olacağını düşündük. Ancak çabuk kaybettiğimiz bir top sonrası, rakibimiz de organize gelerek arka direkten golü buldu. Sonrasında savunma güvenliğimizi bıraktığımız anda da gol gördük. Penaltıdan sonra 20 dakika uzatmayla beraber, oyunun büyük bölümü oynanmadı ve oyunu kaybettik. İlk Alanya maçının haftasında göreve başlamıştım, o günden beri nefes nefese hep bir koşuşturma halinde, hep kazanarak başlanılan noktadan gelinen nokta kolay değildir. Bugün kazanıp yukarıya bir adım daha yaklaşmak, ondan sonra tekrar devam edebilmek istedik ancak olmadı."

"Oyunun içinde bunlar var, bugün kaybettik." diyen Avcı, "Ligin iyi takımına karşı kaybettik, onları tebrik ediyoruz. Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız. Yakalayabileceğimiz maksimum nokta neresiyse oraya kazanarak devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Tokatlı: Oyuncular bir duruş gösterdi

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı, Trabzonspor gibi son haftaların çıkış yapan, formda takımına karşı oynadıklarını, hafta içi de bu bilinçle çalışmalarını yaptıklarını belirtti.

Oyuncuları özverilerinden dolayı kutladıklarını ifade eden Tokatlı, şunları söyledi:

"Trabzonspor'a karşı oynamak kolay değildi. Oyunu tuttuk, bulduğumuz gollerden sonra oyunu tekrar ele geçirdik. Penaltıdan sonra oyuncularımız tekrar ayağa kalktı, bir duruş gösterdi ve sahadan galibiyetle ayrılmasını bildik. Daha önceki haftalarda gol pozisyonlarını oynadığımız futbolla birleştirememiştik ancak bugün bunu yaptık. Abdullah Avcı ve ekibini tebrik ederek bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz."

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Bordo-mavili futbolcu, gelecek hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında takımda yer alamayacak.

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