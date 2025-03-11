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Spor, Futbol

A Milli Takım'ın Macaristan'ı konuk edeceği maçın "öncelikli bilet" satışları başladı

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu ilk maçında 20 Mart Perşembe günü Macaristan'ı konuk edeceği müsabakanın "öncelikli bilet" satışları başladı.

Can Öcal  | 11.03.2025 - Güncelleme : 11.03.2025
A Milli Takım'ın Macaristan'ı konuk edeceği maçın "öncelikli bilet" satışları başladı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre bir gün sürecek öncelikli bilet satışlarından, sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olmuş kişiler yararlanabilecek.

RAMS Park'taki maçın genel bilet satışları ise yarın saat 13.00'te başlayacak.

Futbolseverler, biletleri www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan satın alabilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları 2750, 2000, 1750, 1500, 1250 ve 1000 lira olarak belirlendi.


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