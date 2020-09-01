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Spor, Futbol

A Milli Takım'ın formaları yenilendi

A Milli Futbol Takımı'nın Nike tarafından hazırlanan iç saha ve dış saha formalarının tanıtımı yapıldı.

Berad Büyük   | 01.09.2020
A Milli Takım'ın formaları yenilendi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların UEFA Uluslar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası finalleri ve 2022 Dünya Kupası elemelerinde giyeceği formalar yenilendi.

Milliler, kırmızı iç saha formasını ilk kez 3 Eylül'deki Macaristan maçında, beyaz dış saha formasını ise 6 Eylül'deki Sırbistan karşılaşmasında giyecek.

Geleneksel renkler ve sembollerden ilham alınarak tasarlanan formalarda bayrak ve bant tasarımın merkezini oluşturuyor. Büyütülmüş ay-yıldız, kırmızı bantın ortasında yer alıyor.

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