Euro
6.31
Dolar
5.69
BIST 100
100,341.90
Altın
1,537.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Takım'da Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Futbol Takımı'nın son antrenmanında sakatlanan Cengiz Ünder, aday kadrodan çıkarıldı.

Ercan Çakar   | 05.09.2019
A Milli Takım'da Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın dün gerçekleştirdiği antrenmanda sağ üst arka baldırında kas yaralanması yaşayan Cengiz Ünder'in aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca kulüp takımlarında yaşadıkları sakatlıklarla kampa katılan, milli takımda tedavi ve bireysel antrenman programlarına başlanan Dorukhan Toköz, Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ın son durumlarıyla ilgili bilgiler de paylaşıldı.

Her iki alt baldırında da kas yaralanması bulunan Dorukhan Toköz'ün tedavisinde olumlu ilerleme kaydedildiği, futbolcunun ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlamasının planlandığı aktarıldı.

Kulüp takımında tendinit teşhisi konulan Ozan Tufan'ın sağlığı göz önünde bulundurularak şu an takımla idman yapmasının uygun görülmediği, tedavisinde ilerleme kaydedildiği takdirde takımla idmanlara katılması kararının değerlendirileceği duyuruldu.

Tedavi ve rehabilitasyon sürecini milli takım kampında geçirmek üzere Türkiye'ye gelen Okay Yokuşlu'nun planlanan program dahilinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kampın ilk antrenmanında sol ayak bileğinden sakatlık geçiren Nazım Sangare'nin tedavisinde olumlu ilerleme kaydedildiği, futbolcunun ilerleyen günlerde takımla idmanlara başlamasının öngörüldüğü vurgulandı.

Enes Ünal'ın sakatlığının tamamen geçtiği aktarılırken, Burak Yılmaz, Abdülkadir Ömür, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Ozan Kabak sakatlıkları nedeniyle A Milli Takım'ın Andorra ve Moldova maçları aday kadrosuna çağrılmadığı hatırlatıldı.

A Milli Takım'da daha önce de Oğuzhan Özyakup sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru
Arktik’te rekabetin yeni adresi: Grönland
Kolombiya'da barış süreci bitmiyor, testten geçiyor
İngiltere'de muhalefet anlaşmasız ayrılık faturasına karşı birleşiyor

Benzer haberler

A Milli Takım'da Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da Cengiz Ünder aday kadrodan çıkarıldı

Türkiye-Andorra maçının biletleri tükendi

EURO 2020 elemelerinde 5. hafta heyecanı

Galatasaray'da görkemli imza töreni

Galatasaray'da görkemli imza töreni
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı

Volkan Demirel ilk antrenmanına çıktı