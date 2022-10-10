A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 elemelerinde maç programı belli oldu

Ankara
İlk maçını 25 Mart 2023'te Ermenistan ile oynayacak milli takım, son müsabakasında ise 21 Kasım 2023'te Galler ile karşılaşacak.
Milli takımın maç programı şu şekilde:
25 Mart 2023
Ermenistan-Türkiye
28 Mart 2023
Türkiye-Hırvatistan
16 Haziran 2023
Letonya-Türkiye
19 Haziran 2023
Türkiye-Galler
8 Eylül 2023
Türkiye-Ermenistan
12 Ekim 2023
Hırvatistan-Türkiye
15 Ekim 2023
Türkiye-Letonya
21 Kasım 2023
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