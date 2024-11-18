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Karadağ Milli Futbol Takımı, Türkiye maçının hazırlıklarını Podgorica Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanla sonlandırıyor
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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a gitti

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. maçında yarın Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Futbol Takımı kafilesi, Kayseri'den ayrıldı.

Müzahim Zahid Tüzün  | 18.11.2024 - Güncelleme : 18.11.2024
A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a gitti Fotoğraf: Sercan Küçükşahin - AA

Kayseri

A Milli Takım kafilesi, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman sonrasında ay-yıldızlılar, Kayseri Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti.

Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.


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