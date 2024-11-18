A Milli Futbol Takımı, Karadağ'a gitti

Kayseri
A Milli Takım kafilesi, RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman sonrasında ay-yıldızlılar, Kayseri Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya hareket etti.
Türkiye-Karadağ maçı, yarın saat 22.45'te başlayacak.
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