A Milli Futbol Takımı Antalya'dan ayrıldı

Antalya
Antalya'daki kamp çalışmalarını tamamlayan A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynayacağı karşılaşma için Konya'ya gitti.
Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp yaptığı otelden otobüsle Antalya Havalimanı'na gelen ay-yıldızı ekip, Türk Hava Yollarına ait özel uçakla Konya'ya hareket etti.
Ay-yıldızlılar, Fransa karşılaşmasından sonra 11 Haziran Salı günü İzlanda ile oynayacağı karşılaşma için 9 Haziran Pazar günü bu ülkeye hareket edecek.
A Milliler Konya'ya geldi
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynayacağı maç için Konya'ya geldi.
Millileri karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.
Millileri karşılamaya gelen bazı taraftarlar futbolcularla fotoğraf çektirip sevgi gösterisinde bulundu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 7 Haziran Cuma günü saat 20.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
Milliler, saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basına kapalı antrenman yapacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.