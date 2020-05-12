39 yaşındaki Daniel Güiza'dan yeni sözleşme

Ankara
İspanya 3. Futbol Ligi ekiplerinden Atletico Sanluqueno, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Daniel Güiza'nın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol futbolcunun sözleşmesinin 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.
Atletico Sanluqueno ile bu sezon 21 maça çıkan Güiza'nın golü bulunmuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.