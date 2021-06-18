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EURO 2020

İsveç, Slovakya'yı penaltıdan bulduğu golle yendi

16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) E Grubu'nda İsveç, Slovakya'yı 1-0 yendi.

Mutlu Demirtaştan   | 18.06.2021
İsveç, Slovakya'yı penaltıdan bulduğu golle yendi

Istanbul

Rusya'nın Saint Petersburg kentiyle aynı adı taşıyan statta oynanan E Grubu ikinci maçında, İsveç ile Slovakya karşılaştı.

İsveç, karşılaşmanın ikinci yarısında özellikle Alexander Isak'ın girdiği pozisyonlarla etkili oldu.

Baskılı oyunu sonuç veren İsveç, 75. dakikada penaltı kazandı. Robin Quaison, ceza sahasında kaleci Martin Dubravka'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Emil Forsberg, 77. dakikada penaltı atışını gole çevirerek İsveç'i 1-0 öne geçirdi.

Bu golle sahadan 1-0 galip ayrılan İsveç, puanını 4'e yükseltti. Slovakya ise 3 puanda kaldı.

Grubun diğer karşılaşması, bir puanlı İspanya ile ilk maçında puan alamayan Polonya arasında yarın TSİ 22.00'de oynanacak.

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