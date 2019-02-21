Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.05
Dolar
5.33
BIST 100
101,983.40
Altın
1,338.70
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu konuşuyor
logo
Ekonomi

Zorlu Enerji güneş enerjisi şirketi kurdu

Zorlu Enerji güneş enerjisi şirketi kurdu

Gülşen Çağatay  | 21.02.2019
Zorlu Enerji güneş enerjisi şirketi kurdu

Ankara

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak amacıyla Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim AŞ'yi kurduğu bildirildi.

Şirketten, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, "Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ, yenilenebilir enerji alanında yatırım yapmak üzere kurulan Çumra Güneş Enerjisi ve Üretim Anonim Şirketi unvanlı şirkete 50 bin lira sermaye payıyla tek kurucu ortak olarak katılmıştır." ifadesi yer aldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Devrimin 40. yılında 'siyasi fıkıh' ve pragmatizm arasında İran
Afrika Birliği: Değişim mi, statüko mu?
Suriye petrolü YPG/PKK terörünü finanse ediyor
Devrimin sekizinci yıl dönümünde Libya ve eski rejimin hayaletleri
Fransa ile Almanya altıncı nesil savaş uçağı için birleşti