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Ekonomi

Zonguldak'ta balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, balıkçılar yeni av sezonu için "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Mustafa Kemal Bektaş  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Zonguldak'ta balıkçılar "vira bismillah" diyerek denize açıldı Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş/AA

Zonguldak

Balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine dakikalar kala Karadeniz Ereğli Bozhane Limanı'nda son hazırlıklarını ve kontrollerini yaptı.

Eylül ayında denizde hamsi, çinekop, istavrit ve mezgit avlanmasını öngören balıkçılar, yeni sezonda verimli bir sezon geçirip vatandaşın ucuz fiyata balık yemelerini sağlamayı hedefliyor.

Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Murat Toprak, AA muhabirine, bereketli, kazasız belasız, bol balığın olduğu bir sezon geçirmek istediklerini ifade etti.

Balıkçılar yasağın sona ermesinin ardından yeni sezonun ilk avı için denize açıldı.

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