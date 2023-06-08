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Ekonomi

Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarlarının yanı sıra zincir marketlerde de kurbanlık satışı başladı.

Mustafa Çalkaya  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başladı

Ankara

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, söz konusu marketlerde satışı yapılan kurbanlık hayvanın kesim işlemleri, İslami usullere uygun olarak veteriner ve din görevlisi gözetiminde, yasal mevzuat ve standartlara uygun tesislerde gerçekleştirilecek.

Farklı kurbanlık paket seçenekleri olan zincir marketler, kredi kartına taksit ya da peşin ödeme seçenekleri sunuyor.

Kesimin ardından etleri özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslim eden marketler üzerinden bağışta da bulunulabiliyor.

CarrefourSA

CarrefourSA, yaklaşık 12-15 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 5 bin 950 liradan satıyor. Aynı paketin 16-19 kilogram aralığı ise 6 bin 950 liradan satışa sunuluyor.

Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı sakatat dahil 9 bin 490 lira olarak belirlendi. Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere ise özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için hisse fiyatı 8 bin 990 lira olarak belirlendi.

Hazırlanan etleri marketlerden teslim edecek olan CarrefourSA, belirlenen illerde internete özel olarak müşterilerin adreslerine ücretsiz teslim seçeneği de sunuyor.

Firma, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına vade farksız 12 aya kadar taksit imkanı da sağlıyor.

Migros

Kurbanlıkların satışına başlayan ve ücretsiz teslimat hizmeti sunan Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 5 bin 990 liradan, en az 16 kilogramlık kıvırcık koçu 6 bin 990 liradan alıcıyla buluşturuyor.

Firma, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 23 kilogram hissenin fiyatını 11 bin 990 lira olarak belirledi.

Migros, Money Bonus kredi kartı sahiplerine 500 lira indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 6 -12 ay arasında değişen taksit imkanı sağlıyor.

Adrese ücretsiz teslim yapacak olan Migros, mağazadan alım seçeneğinin yanı sıra hayır kurumlarına bağış olanağı da tanıyor, bağış yapılacak kurbanlık fiyatlarında da indirim uyguluyor.

A101 ve Çağdaş

Bir başka zincir market olan A101, kurbanlık satışında farklı bankaların kartlarına peşin fiyatına 6 ve 10 taksit imkanı sunuyor.

Market, en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 6 bin 590 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını 8 bin 590 liradan satıyor. Firma, müşterilerine bağış seçeneği de sağlıyor.

Çağdaş marketler zinciri de Ankara içinde en az 17 kilogramlık küçükbaş kurbanlıkları 4 bin 950 liradan satışa sundu. Firma, kurbanlık kolisinin adrese teslimat bedelini ise 400 lira olarak belirledi.

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