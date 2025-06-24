Zimbabve, Brezilya ile BRICS'e katılım sürecini görüştü
Zimbabve, başkent Harare'de Brezilya ile yürütülen diplomatik temasların ardından BRICS'e katılmak üzere resmi başvuru sürecini başlattı.
İstanbul
Zimbabve Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Amon Murwira, Brezilya'nın Harare Büyükelçisi Vilmar Rogeiro Coutinho ile yaptığı görüşmenin ardından Zimbabve'nin BRICS'e katılım sürecine ilişkin, gazetecilere açıklamalarda bulundu.
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Bakan Murwira, Coutinho ile yapılan görüşmelerde BRICS grubuna katılmak üzere yapılan resmi başvurunun ele alındığını belirtti.
Murwira, "BRICS'in başkanı olarak Brezilya'dan atmamız gereken adımlar konusunda birçok olumlu görüş ve rehberlik aldık, bu adımları zaten atıyoruz." dedi.
BRICS'in dönem başkanlığını yürüten Brezilya'nın, üyelik süreciyle ilgili Zimbabve'ye rehberlik ettiğini aktaran Murwira, resmi başvuru kapsamında atılacak adımların netleştiğini kaydetti.
Büyükelçi Coutinho da Zimbabve'nin BRICS'e katılma yönünde açık bir irade ortaya koyduğunu ifade etti.
Coutinho, resmi başvuru sürecinin başarılı bir şekilde tamamlanması amacıyla işbirliği içinde çalıştıklarını belirtti.
Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucuları arasında yer aldığı BRICS, dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.