Dolar
26.06
Euro
28.51
Altın
1,909.80
ETH/USDT
1,858.30
BTC/USDT
30,187.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Zigana Tüneli 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağlayan Zigana Tüneli'ni, 1,5 ayda 251 bin 100 aracın kullandığını bildirdi.

Göksel Yıldırım  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Zigana Tüneli 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi

Ankara

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 3 Mayıs 2023 tarihinde hizmete açılan Zigana Tüneli'nin Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise 3'üncü en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olduğunu belirtti.

Tünel ile limana, turizm ve sanayi merkezlerine sorunsuz trafik akışının sağlandığına işaret eden Uraloğlu, "Tünel, yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenilir yapılmasına katkıda bulunuyor. Tünelimiz 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

Zigana Tüneli'nin, Doğu Karadeniz'in en önemli merkezi konumundaki Trabzon'u Gümüşhane üzerinden Bayburt, Aşkale ve Erzurum'a bağladığını ve yüksek yoğunlukta trafik yükü taşıyan güzergahta inşa edildiğini belirten Uraloğlu, tünelle ilgili şu bilgileri verdi:

"Zigana Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanılmış ve proje Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edilmiştir. Tünelin hizmete açılmasıyla birlikte kış şartlarında kesintiye uğrayan trafiğin kesintisiz ve konforlu akışı tesis edildi. Böylece zamandan 57 milyon lira, akaryakıttan 133 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 190 milyon lira tasarruf sağlamış oluyoruz."

Mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi

Tünel ile 12 metre genişliğindeki mevcut devlet yolu 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirildi. Proje ile mevcut güzergah üzerinde bulunan 90 viraj ortadan kaldırıldı. Eğim yüzde 7,7'den yüzde 3,3'e düşürülerek yolun geometrisi iyileştirildi.

Güzergah 8 kilometre kısaltılırken, seyahat süresi otomobiller için 10 dakika, ağır tonajlı araçlar için 60 dakika olmak üzere ortalama 20 dakika indirildi. Karbon salımı ise 16 bin 598 ton azaltıldı.

Sürücülere daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlayan projeyle mevcut Trabzon-Gümüşhane hattındaki keskin viraj, rampa, dik yamaçlardan taş düşmesi gibi riskler ortadan kaldırıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile telefonda görüştü
Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
Meteorolojiden Trakya için gök gürültülü yağış uyarısı
MSB'den Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 232'nci kuruluş yıl dönümüne özel video

Benzer haberler

Zigana Tüneli 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi

Zigana Tüneli 1,5 ayda 251 bin 100 araca hizmet verdi

Bakan Uraloğlu Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin taşınmayacağını bildirdi

Depremde hasar gören yollar "Görüntü Tabanlı Bilgi Yönetim Sistemi"yle taranıp onarıldı

Bakan Uraloğlu, bazı köprü ve otoyollar ile havalimanlarında araç ve yolcu rekoru kırıldığını bildirdi

Bakan Uraloğlu, bazı köprü ve otoyollar ile havalimanlarında araç ve yolcu rekoru kırıldığını bildirdi
Bakan Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 93 kilometrelik kesimini sonbaharda hizmete açacağız

Bakan Uraloğlu: Aydın-Denizli Otoyolu'nun 93 kilometrelik kesimini sonbaharda hizmete açacağız
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda bayram tatili yoğunluğu başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet