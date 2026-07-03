Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

Zamlı memur maaşları belli oldu Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2026 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.

Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 oranında artış öngörülmüştü.

Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 17,76 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 6,52 artışla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapıldı.

Aynı dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 17,76 artış gerçekleşti.

Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde, Temmuz 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:

ÜNVANLAR Derece Net Görev Aylığı (*) Ocak-Haziran 2026 (TL) Temmuz-Aralık 2026 (TL) Şube Müdürü-(Üniversite Mezunu) 1/4 94.384 107.110 Memur-(Üniversite Mezunu) 9/1 64.397 73.070 Uzman Öğretmen 1/4 81.219 92.166 Öğretmen 1/4 73.368 83.254 Başkomiser 3/1 89.214 101.242 Polis Memuru 8/1 81.617 92.618 Uzman Doktor 1/4 150.426 170.730 Hemşire-(Üniversite Mezunu) 5/1 74.770 84.845 Mühendis 1/4 96.211 109.185 Teknisyen-(Lise Mezunu) 11/1 66.870 75.877 Profesör 1/4 135.089 153.208 Araştırma Görevlisi 7/1 90.568 102.779 Vaiz 1/4 76.653 86.983 Avukat 1/4 90.000 102.135

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.