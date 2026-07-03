Zamlı memur maaşları belli oldu

Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.
Mert Davut
03 Temmuz 2026•Güncelleme: 03 Temmuz 2026
ANKARA
AA muhabirinin, Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgilere göre, 2026 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
Bu yılın temmuz ayından geçerli olmak üzere, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 7 oranında artış öngörülmüştü.
Bu yılın ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 17,76 oldu. Bu orandan kaynaklı olarak ilave yüzde 6,52 artışla birlikte, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapıldı.
Aynı dönemde, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 17,76 artış gerçekleşti.
Böylece, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 890 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya yükseldi.
Bu artışlar neticesinde, Temmuz 2026 itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle belirlendi:
ÜNVANLAR
Derece
Net Görev Aylığı (*)
Ocak-Haziran 2026 (TL)
Temmuz-Aralık 2026 (TL)
Şube Müdürü-(Üniversite Mezunu)
1/4
94.384
107.110
Memur-(Üniversite Mezunu)
9/1
64.397
73.070
Uzman Öğretmen
1/4
81.219
92.166
Öğretmen
1/4
73.368
83.254
Başkomiser
3/1
89.214
101.242
Polis Memuru
8/1
81.617
92.618
Uzman Doktor
1/4
150.426
170.730
Hemşire-(Üniversite Mezunu)
5/1
74.770
84.845
Mühendis
1/4
96.211
109.185
Teknisyen-(Lise Mezunu)
11/1
66.870
75.877
Profesör
1/4
135.089
153.208
Araştırma Görevlisi
7/1
90.568
102.779
Vaiz
1/4
76.653
86.983
Avukat
1/4
90.000
102.135
(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmedi, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edildi. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında, çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.