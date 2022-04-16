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Ekonomi

"Yüzen oteller" rotalarını Türkiye'ye çeviriyor

Akdeniz pazarında kruvaziyer turizminin önemli destinasyonlarından olan Türkiye, "yüzen otel" olarak da bilinen dev gemileri ağırlamaya devam ediyor.

Ferdi Uzun   | 16.04.2022
"Yüzen oteller" rotalarını Türkiye'ye çeviriyor Fotoğraf: İbrahim Uzun/AA

Aydın

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Bölge Direktörü ve Kuşadası Ege Port Limanı Genel Müdürü Aziz Güngör, AA muhabirine, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde istediği hareketliliğe 2016 yılından beri ara verdiğini söyledi.

Salgınla birlikte kruvaziyer turizminin durma noktasına geldiğini aktaran Güngör, bu yıldan itibaren ciddi hareketlenmenin yaşandığını ifade etti.

Yaklaşık 6 yıl aradan sonra gemilerin rotalarının yeniden Türkiye'ye çevrildiğini belirten Güngör, "Bu sezon çok iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah her şey yolunda gider ve Türkiye bu sene çok iyi bir sezon geçirir. Kuşadası Limanı olarak 500 gemi ile 750 bin yolcu bekliyoruz. Türkiye genelinde de bu sayısının 1000'in üzerinde gemi seferiyle 1,5 milyon yolcuya çıkabileceğini düşünüyorum." dedi.

Dünyada 2019 yılında gemilerle 30 milyon yolcunun seyahat ettiğini hatırlatan Güngör, sektörün 2022'de bu rakama ulaşmayı hedeflediğine işaret etti.

Türkiye'nin, kruvaziyer turizmi açısından çok farklı bir yere sahip olduğunu anlatan Güngör, "Türkiye tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleriyle bu turlara çok farklı bir renk katıyor. Ülke olarak kruvaziyer turizminde hak ettiğimiz payı alacağız." ifadelerini kullandı.

"Daha büyük gemilerle Türkiye'de olmayı planlıyoruz"

Rotalarına 6 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'yi ekleyen MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro da Panama bayraklı "MSC Lirica" isimli gemilerini Kuşadası'na yanaştırdıklarını ve burada olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin kruvaziyer pazarındaki en önemli rolünün Akdeniz'in en sevilen limanı olmasından kaynaklandığına işaret eden Capurro, Türk yolcuların Kuşadası Limanı'ndan da gemiye binip seyahate çıkabileceğini bildirdi.

Eylül ayında "MSC Fantasia" adlı gemilerinin İstanbul ve İzmir Limanı'na uğrayacağını anımsatan Capurro "Bundan sonra daha fazla kapasiteli daha büyük gemilerle Türkiye'de olmayı planlıyoruz. Önümüzdeki sene 3 bin 400 yolcu kapasiteli MSC Musica'yı Kuşadası rotasına ilişkilendirdik. Mayıs-ekim ayları arasında sefer yapacak." diye konuştu.

Kruvaziyer yolcuları Türkiye'ye gelmekten memnun

Farklı ülkelerde seyahatlere ilişkin çeşitli anketler yaptıklarına dikkati çeken Capurro, şunları kaydetti:

"Bu anketler sonucu Türkiye her zaman en çok talep olan destinasyon oluyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye kruvaziyer seyahatine karar vermede önemli bir etken. Özellikle şunu belirtmekte fayda var. Türkiye'ye ilk kez gelen turistse zaten ikinci seferi mutlaka oluyor. Biz hem kendi kayıtlarımız hem de anketlerden biliyoruz ki Türkiye'ye gelmekten çok memnunlar."

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