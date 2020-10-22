Euro
9.40
Dolar
7.95
BIST 100
1,202.62
Altın
1,905.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 12,3 milyon dolar oldu.

Bekir Gürdamar   | 22.10.2020
Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

İstanbul

Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ekim haftasında 28,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ekim haftasında net 28,4 milyon dolarlık hisse senedi, 17,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 500 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 ekim itibarıyla 20 milyar 378,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 12,3 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 403,2 milyon dolardan 5 milyar 370,2 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 500 bin dolarlık satışla 232,5 milyon dolardan 232 milyon dolara geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 tedbirleri geri geliyor
İran'da son 24 saatte 304 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 60 bini geçti
Robert Koch Enstitüsü Kovid-19'un Almanya'da kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı
TFF, iki hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 489 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 85 milyar 489 milyon dolar oldu

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Ekonomistler TCMB'nin faiz artışında piyasanın önüne geçebileceğini tahmin ediyor

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri açıklandı
Konut Fiyat Endeksi ağustosta arttı

Konut Fiyat Endeksi ağustosta arttı
Merkez Bankası Ekim Ayı Beklenti Anketi açıklandı

Merkez Bankası Ekim Ayı Beklenti Anketi açıklandı