Dolar
30.28
Euro
33.01
Altın
2,032.58
ETH/USDT
2,239.40
BTC/USDT
39,970.00
BIST 100
7,994.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti Ankara İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Yurt dışına gönderilen her 2 araçtan 1'i Kocaeli'de üretildi

Türkiye'nin geçen yıl yurt dışına sattığı taşıtların yarısı Kocaeli'deki fabrikalarda üretildi.

Şahin Oktay  | 24.01.2024 - Güncelleme : 24.01.2024
Yurt dışına gönderilen her 2 araçtan 1'i Kocaeli'de üretildi

Kocaeli

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, geçen yıl Kocaeli'deki fabrikalarda üretilen araç sayısı 2022'ye göre yüzde 10 artarak 627 bin 654'e yükseldi.

Bu dönemde günde 1719 araç üretimine imza atan Kocaeli, Türkiye'nin traktör hariç toplam otomotiv üretiminin yüzde 43'ünü tek başına gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan ve Anadolu Isuzu'nun fabrikalarında üretilen araçların yüzde 81'ine denk gelen 510 bin 464 aracın varış noktası ise yurt dışı lokasyonlar oldu.

Türkiye'den geçen yıl ihraç edilen 1 milyon 18 bin 247 aracın yarısını, Kocaeli'de üretilip yurt dışına gönderilen taşıtlar oluşturdu.

Üretim ve ihracatta lider Ford Otosan

Ford Otosan, Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında imza attığı toplam üretim ve ihracat rakamlarıyla Türkiye'nin lider otomotiv firması oldu.

Şirket, 398 bin 794 adetlik toplam üretiminin 379 bin 662'sini Kocaeli'de bulunan Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında gerçekleştirdi. Ford Otosan'ın 311 bin 104 adetlik toplam ihracatının 304 bin 162'sini de bu fabrikalarda üretilen araçlar oluşturdu.

Kocaeli'de "Custom", "Transit" ve "Courier" modellerinin üretimini gerçekleştiren Ford Otosan'ın bu modellerdeki toplam üretim performansı 2022'ye göre yüzde 6, ihracatı ise yüzde 5 artış gösterdi.

Hyundai üretim ve ihracatta tam gaz devam

İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, geçen yıl 242 bin 16 otomobili üretim bandından indirdi, bunun yaklaşık yüzde 85'ine denk gelen 205 bin 200'ünü yurt dışına gönderdi.

Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 5 bin 976 aracın 1102'sini ihraç etti. Şirketin üretim performansı geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 16, ihracatı da yüzde 21 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin ile farklı coğrafyalardaki çocukların zıtlıklarla dolu dünyasını tek kareye sığdırdılar
Ani iklim değişiklikleri arıların bağışıklık sistemini bozuyor
Doğu Karadeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan Dereli yolu, ulaşım süresini yarıya düşürdü
Malatya'da 6 bin 100 deprem konutu şubatta teslim edilecek
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Yurt dışına gönderilen her 2 araçtan 1'i Kocaeli'de üretildi

Yurt dışına gönderilen her 2 araçtan 1'i Kocaeli'de üretildi

Ulaşım avantajlarıyla sanayisini büyüten Balıkesir'in ihracatı ilk kez milyar doları aştı

Milli tenisçi kardeşler, hedeflerine ulaşmak için birlikte raket sallıyor

Kartepe'de atlı jandarma timleri göreve başladı

Kartepe'de atlı jandarma timleri göreve başladı
Otomotiv satış sonrası ürün ve hizmet üreticilerinin yaklaşık yarısı ilk çeyrekte yatırım planlıyor

Otomotiv satış sonrası ürün ve hizmet üreticilerinin yaklaşık yarısı ilk çeyrekte yatırım planlıyor
Devlet desteğiyle ormancılık makineleri geliştiren firmadan 4 ülkeye ihracat

Devlet desteğiyle ormancılık makineleri geliştiren firmadan 4 ülkeye ihracat
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet