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Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta azaldı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,79 azaldı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 20.03.2019
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi şubatta azaldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,79 azalırken, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 0,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,71 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 38,72 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,38, imalat sanayi sektöründe de yüzde 1,8 gerileme oldu.

En fazla düşüş bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerinde

Şubatta bir önceki aya göre en fazla gerileme yüzde 6,1 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler, yüzde 3,57 ile kauçuk ve plastik ürünler, yüzde 2,76 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 7,47, deri ve ilgili ürünler yüzde 0,16 ile bir önceki aya göre endekslerin arttığı alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre şubatta en fazla aylık düşüş yüzde 2,44 ile sermaye mallarında gerçekleşti.

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