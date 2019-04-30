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Ekonomi

YTÜ'nün Finans Laboratuvarı açıldı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Finans Laboratuvarı, törenle açıldı.

Sefa Mutlu   | 30.04.2019
YTÜ'nün Finans Laboratuvarı açıldı

İstanbul

Üniversitenin Davutpaşa Yerleşkesi'nde gerçekleşen açılış töreninde konuşan Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, laboratuvarın açılışının öğrenciler için önemli bir hizmet olduğunu dile getirdi. 

Laboratuvarın güzel bir fikir olduğunu belirten Baş, "Kariyerle ilgili konulardan bahsedeceğiz. Öğrencileri farklı kılacak bir şeylerin olması lazım. Bu da bu konulardan birisidir. Fakat bunu göstermek lazım. Finans Laboratuvarı'nda geçirilen zamanın bir dijital ortama aktarılması gerekir. Dünyanın her yerinde geçerli bir doküman haline gelmiş olur." diye konuştu.

Baş, daha sonra, "Muhasebe-Denetim Mesleği Geçmişi, Bugünü ve Geleceği" konulu bir sunum gerçekleştirerek, Sayıştay'ın tarihi hakkında bilgiler verdi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ise YTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin en yüksek puanlarla öğrenci aldığını anlatarak, "Üst düzey öğrencileri alıyoruz. Bu fakültedeki kabiliyetleri de sahaya yansıtmak zorundayız. Bunun en önemli unsurları da laboratuvarlardır. Finans alanında bunlar çok önemli. İstenilen bütün programları temin ettik. Her alanda YTÜ sahada ve devletinin hizmetinde. Milletinin ve insanlığın hizmetinde." ifadelerini kullandı.

Açılışta Ahmet Mergen, Üzeyir Doğan ve Doç. Dr. Evren Bolgün de birer sunum gerçekleştirdi.

MGA Yazılım ve Finnet Elektronik Yayıncılık Şirketi'nin desteğiyle kurulan Finans Laboratuvarı aracılığıyla öğrencilerin gerçek veriler ile makroekonomik gelişmelerin analiz ve yorumlanmasının yanında, şirket değerlemesi ve finans piyasalarından menkul kıymet alımı gibi konularda beceri kazanması hedefleniyor.


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