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Ekonomi

'Yılın Otomobili' seçimi için 27 aday belirlendi

Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenecek "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için aday modeller belli oldu.

Furkan Gençoğlu   | 14.03.2021
'Yılın Otomobili' seçimi için 27 aday belirlendi

İstanbul

Otomotiv Gazetecileri Derneği'nden (OGD) yapılan açıklamaya göre, otomotiv konusunda uzman gazetecilerden oluşan OGD üyelerinin 9 Nisan'da yapacağı oylama sonucu 27 aday arasından belirlenecek 7 finalist otomobil, 12 Nisan'da belirlenecek. Birinci olan otomobil için ödül töreni ise haziran ayında gerçekleştirilecek.

"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçimi için belirlenen aday otomobiller şöyle:

"Audi A3, BMW 4 Serisi Coupe, BMW 2 Gran Coupe, Dacia Sandero, Fiat Egea Cross, Ford Puma, Ford Kuga, Hyundai i10, Hyundai i20, Jeep Wrangler, Land Rover Defender, Mercedes-Benz EQC, Mercedes-Benz GLA, Mercedes-Benz GLB, Mercedes-Benz S Serisi, Mini Cooper SE, Nissan Juke, Peugeot 208, Porsche Taycan, Renault Captur, Renault Zoe, Seat Leon, Skoda Kamiq, Skoda Scala, Skoda Octavia, Toyota Yaris, Volvo S60."

Açıklamada görüşlerine yer verilen OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 6'ncı kez düzenlenecek "Yılın Otomobili" seçiminin gelenekselleştiğini belirterek, önceki yıllarda olduğu gibi heyecan dolu bir çekişmeye şahit olacaklarını kaydetti.



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