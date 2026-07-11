Sermaye piyasalarına olan ilgi yılın ilk yarısında da sürerken, bu dönemde Borsa İstanbul'da toplam 16 şirket halka arz edilerek işlem görmeye başladı.

Yılın ilk yarısında 16 şirket halka arz edildi Sermaye piyasalarına olan ilgi yılın ilk yarısında da sürerken, bu dönemde Borsa İstanbul'da toplam 16 şirket halka arz edilerek işlem görmeye başladı.

AA muhabirinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ilk halka arz verilerinden derlediği bilgilere göre, ocak-haziran dönemini kapsayan yılın ilk yarısında farklı sektörlerde faaliyet gösteren yeni şirketler yatırımcılarla buluştu.

İlk çeyrekte (ocak-mart) 14 şirketin halka açılmasının ardından, ikinci çeyrekte (nisan-haziran) 2 şirketin daha eklenmesiyle yılın ilk yarısındaki toplam halka arz sayısı 16'ya ulaştı.

Söz konusu dönemde şirketlerin 13'ü "Ana Pazar"da, 3'ü ise "Yıldız Pazar"da tahtasını açtı. İkinci çeyrekte eklenen şirketlerin ikisi de Yıldız Pazar'da yer aldı.

En yüksek fiyat Metropal'de, en düşük fiyat Savur GYO'da

Yılın ilk yarısında gerçekleşen halka arzlarda, şirketlerin hisse başı birim fiyatları ile halka açıklık oranları oldukça geniş bir yelpazede değişiklik gösterdi.

Dönemin en yüksek birim fiyatlı halka arzı 80 lira ile Metropal Kurumsal Hizmetler olurken, onu 46 lira ile Netcad Yazılım ve ikinci çeyrekte 45 lira fiyatla halka arz olan Ekinciler Demir ve Çelik izledi. İlk 6 ayın en düşük hisse fiyatıyla tahtayı açan şirketi ise 4 lira ile Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Şirketlerin halka arz oranları ağırlıklı olarak yüzde 20 ile yüzde 30 bandında yoğunlaştı. Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 40,14 ile dönemin en yüksek halka açıklık oranına sahip şirketi ünvanını korudu. İlk yarının en düşük halka açıklık oranına sahip şirketi ise yüzde 16,25 ile mayıs ayında halka açılan Ekinciler Demir ve Çelik olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrekteki hareketlilik ikinci çeyrekte yavaşladı

2026 yılının ilk halka arzı 5 Ocak'ta işlem görmeye başlayan ARF Bio Yenilenebilir Enerji oldu. Ocak ayında ARF Bio'yu sırasıyla Meysu Gıda, Formül Plastik, Z GYO ve Üçay Mühendislik takip etti.

Şubat ayında Netcad Yazılım, Akhan Un, Best Brands Grup Enerji, Ata Turizm ve Empa Elektronik borsaya adım atarken, mart ayında Gentaş Kimya, Savur GYO, Luxera GYO ve Metropal Kurumsal Hizmetler olmak üzere 4 şirket halka arzını tamamladı.

Yılın ikinci çeyreğinde, halka arz hızında bir yavaşlama görüldü. Nisanda Ağaoğlu Avrasya GYO ve mayısta Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayarak yılın ilk yarısını tamamlayan son şirketler oldu.

Geçen yılın tamamında 18 halka arzın gerçekleştiği göz önüne alındığında, 2026'nın ilk yarısında ulaşılan 16 şirketlik sayı sermaye piyasalarındaki dönemsel yoğunluğu ortaya koydu.

Yılın ikinci yarısına halka arzlar hızlı başladı

SPK'nin yayımladığı son haftalık bültenlerde 2026 yılının ikinci yarısına girilmesiyle birlikte halka arz pazarındaki hareketlilik ivme kazandı. Yayımlanan bültenlere göre 7 şirket daha işlem görme onayı aldı.

Kuruldan onay alan şirketler, Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ, Ekim Turizm Ticaret ve Sanayi AŞ, Soho Giyim ve Enerji AŞ, İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi AŞ, Golda Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ, Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ ile Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ olarak kayıtlara geçti.