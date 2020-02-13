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Ekonomi

YEVDES kapsamında 7 bölgede enerji projeleri desteklenecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının AB finansmanıyla yürüttüğü Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi'ne yapılan başvurular sonuçlandırıldı.

Gökçe Topbaş   | 13.02.2020
YEVDES kapsamında 7 bölgede enerji projeleri desteklenecek

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Avrupa Birliği (AB) finansmanıyla yürüttüğü "Belediyeler ve Üniversiteler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)"ne yapılan başvurular sonuçlandırıldı.

AA muhabirinin, YEVDES takım lideri Zoran Morvaj'dan aldığı bilgiye göre, projeye en çok binalarda enerji verimliliği ve güneş enerjisi santralleri kurulumu alanlarında başvuru geldi.

54'ü belediye, 54'ü üniversitelere ait olmak üzere toplam 160 proje teknik destek almaya hak kazandı.

Türkiye'nin 7 bölgesinde üniversite ve belediyelerin yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleriyle destekleneceğine işaret eden Morvaj, "Belediyelerde ve üniversitelerde yeşil enerji yatırımlarının artması kamuda kolaylaştırıcı bir kilit unsur." dedi.

Proje kapsamında sağlanacak yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği eğitimleri, yurt dışı çalışma ziyaretleri, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik hizmetleri desteğinden faydalanmak üzere 63'ü üniversite, 141'i belediye olmak üzere toplam 204 kurum başvuruda bulundu.

Kurumların aldığı puanlara göre önceliklendirilen 80 yenilenebilir enerji ve 80 enerji verimliliği projesi için saha ziyaretleri gerçekleştirilerek, projelere ilişkin sunulan verilerin doğruluğu değerlendirilecek ve sonuçlar kesinleştirilecek.

YEVDES Projesi nedir?

YEVDES ile AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılması, Türkiye'de daha az enerji-yoğun ve sürdürülebilir bir kamu sektörünün oluşturulması için önem taşıyor.

Teknik destek hizmeti, Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu liderliğindeki konsorsiyum tarafından yaklaşık 4,5 milyon avro bütçeyle, 30 ay süreyle uygulanacak.

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