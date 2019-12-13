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Ekonomi

Yerli ve milli marka ORTEM'e Kuveyt'te yoğun ilgi

Savunma sanayisi ve otomotiv elektroniği alanlarında faaliyet gösteren ORTEM, Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'nda iş birliği ve distribütörlük üzerine önemli adımlar attı.

Mustafa Çalkaya   | 13.12.2019
Yerli ve milli marka ORTEM'e Kuveyt'te yoğun ilgi

Ankara

United Group iştiraki olarak faaliyet gösteren ve milli üretimi temsil eden ORTEM, Kuveyt'te gerçekleşen Körfez Savunma ve Havacılık Fuarı'na (GDA 2019) katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda, savunma ve havacılık teknolojilerinin sergilendiği fuarda, savunma sanayisi, otomotiv elektroniği ve telemetri alanlarında faaliyet gösteren ORTEM, başta Kuveyt olmak üzere birçok Körfez ülkesinin yetkilileriyle iş birliği ve distribütörlük üzerine önemli adımlar attı.

ORTEM Genel Müdürü Ömer Şahin Karaman ve United Group Kurumsal İletişim Direktörü İlham Saleh, hem iş birliği hem de yeni proje hedefleriyle ilgili ikili görüşmelerde bulundu.

Türkiye'de üretilen teknolojik ürün ve hizmetleri yüksek kalite ile dünyaya pazarlamak amacıyla faaliyetlerine devam eden ORTEM, 2023'te 4 kıta ve 20 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor.

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