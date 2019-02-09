Yerli imkanlarla dizel motor üretip ihraç ediyor

İSTANBUL - Gökhan Ergöçün

Yüzde yüz yerli imkanlarla üretim yapan Erinmotor'un dizel tip motoru denizcilikten tarıma pek çok alanda yerli alternatif oluşturuyor.

Rakiplerinden daha düşük fiyatla satılan ve yüzde 20 daha fazla yakıt tasarrufu sağlayan tek silindirli endüstriyel motor, kalitesi ve performansı ile batılı muadilleri ile rekabet edebiliyor.

10 senelik bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda ortaya çıkan motorun tanıtımı geçen yılın nisan ayında yapılırken, iç pazarda kısa sürede kullanılmaya başlanan motorun ilk ihracatları da gerçekleştirildi.

Firma tek ve dört silindirli motorlar üzerine Ar-Ge çalışmalarını sürdürürken, doğalgazla çalışan motorlar üzerine de testler yapıyor.

Erinmotor Genel Müdürü Ersin Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada normalde otomotiv sektöründe uluslararası markalara üretim yapan Şahin Metal firmasının kendisine ait bir ürün olması hayaliyle dizel motor pazarına girdiğini belirterek, ürünlerinin 10 yıllık bir Ar-Ge sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Endüstriyel motorların yüke, güce ve uzun ömre dayalı olarak üretildiğini anlatan Şahin, "Motorumuzun her parçası özel olarak tasarlandı ve bu motor için özel üretildi." dedi.

İlk ihracat Moritanya ve Arnavutluk'a

Şahin, ürettikleri motorun 1,16 litre hacme sahip olduğunu ve 24 beygir güce sahip olduğunu aktararak, motorlarının bir kalite ya da rekabet sorunu olmadığının altını çizdi.

"Rekabet ettiğimiz motorlar 13-14 bin lira civarı fiyata sahip iken biz yüzde 20 daha fazla yakıt tasarruflu motorumuzu 10 bin 500 liraya satıyoruz ve bunu daha da aşağı çekmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullanan Şahin, motorun yerli ve yabancı bayi ve kanallar üzerinden satıldığını, Moritanya ve Arnavutluk'a ilk ihracatların yapıldığını ve Tunus ile Cezayir'in de hedef pazarlar olduğunu kaydetti.

Şahin, Ar-Ge ve üretim aşamasında Yıldız Teknik Üniversitesi ile iş birliği yaptıklarını ve firmalarının tekno yatırım destekleri kapsamında bulunduğu bilgisini vererek, 46 kişilik ekiplerinin 21'inin Ar-Ge personeli olduğunu belirtti.

Yedek parça ve tedarik zinciri anlamında da Türkiye'de avantajlı pozisyonda olduklarını öne süren Şahin, "Motorumuz jeneratör, marin motor, zirai sulama amaçlı motopomp, inşaat makineleri, kar küreme araçları ve kompresörler gibi pek çok alanda kullanılabiliyor." diye konuştu.

Şahin, tek silindirli ve doğalgazlı motorun test aşamasının bitmek üzere olduğunu bildirerek, firmanın 75 ile 100 beygir arasında değişen 4 motor daha üzerinde çalışmalar yaptığını belirtti.

"Bir araba üreticisi bizden otomobil motoru talep ederse, 5 yıl gibi bir süre içerisinde bunu üretebiliriz." diyen Şahin, Türkiye'de motor üzerine test, akreditasyon ve tescil gibi aşamaları kapsayan kanunlarda değişiklik yapılması gerektiğini vurguladı.

Geçen yıl ekonomide yaşanan olumsuzlukların pozitif bir sonucu olarak yerli üretimin değerinin anlaşıldığına değinen Şahin, devletin bir süredir özellikle savunma sanayiinde yerli üretim üzerine yoğunlaştığını ve özel sektörün de devletin arkasında olduğunu anlatarak insanların da alışverişlerinde yerli ürünleri tercih etmesi gerektiğini belirtti.