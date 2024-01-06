Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,239.00
BTC/USDT
43,678.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yeni tebliğden önce üretilen dondurmalar raf ömrü sonuna kadar satılabilecek

Dondurmaya ilişkin kriterlerin belirlendiği Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği'nin yürürlük tarihinden önce üretilen ürünler, raf ömrü sonuna kadar piyasada yer alabilecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Yeni tebliğden önce üretilen dondurmalar raf ömrü sonuna kadar satılabilecek

Ankara

Tarım ve Orman Bakanlığının, Türk Gıda Kodeksi Dondurma Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle dondurmanın, tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, hazırlanması, işlenmesi, taşınması, depolanması ve piyasaya arz edilmesini sağlamak üzere özelliklerinin belirlenmesi amaçlanıyor. Buna göre tebliğde, çeşnili dondurmada meyve veya sebze oranının kütlece en az yüzde 15 olması, fındık, fıstık, ceviz, Antep fıstığı ve badem katılarak üretilen dondurmalarda, toplam çeşni oranının kütlece en az yüzde 5'e ulaşması gibi kriterler yer alıyor.

Değişikliğe göre, tebliğ kapsamında üretilmeyen, 31 Aralık 2023'ten önce etiketlenen veya piyasaya arz edilen ürünler, raf ömrü sonuna kadar piyasada bulunabilecek.

Tebliğ, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
Haliç'te denizden haç çıkarma töreni düzenlendi
Marmara Denizi'nde fırtına uyarısı
YÖK ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Benzer haberler

Bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti yükseltildi

Bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti yükseltildi

Yeni tebliğden önce üretilen dondurmalar raf ömrü sonuna kadar satılabilecek

4 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı

Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarımsal ürünlere verilecek destekler belirlendi

Lisanslı depolarda muhafaza edilecek tarımsal ürünlere verilecek destekler belirlendi
Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de

Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de
İlçe seçim kurullarında görev alacak parti üyelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

İlçe seçim kurullarında görev alacak parti üyelerinin belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet