Euro
6.26
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de

Yeni Ekonomi Programı'nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Dilara Zengin   | 04.10.2019
Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de

Ankara

Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan YEP'in (2020-2022) onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, programda büyüme hedefleri bu yıl için yüzde 0,5 olarak öngörülürken, 2020, 2021 ve 2022 yılları için yüzde 5 olarak belirlendi.

YEP'te enflasyon hedefleri ise bu yıl için yüzde 12, gelecek yıl için yüzde 8,5, 2021 yılı için yüzde 6, 2022 yılı için yüzde 4,9 olarak yer aldı.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2019, 2020 ve 2021 yılları için yüzde 2,9'ar, 2022 için yüzde 2,6 olarak hedeflendiği programda, işsizlik oranı hedefleri de bu yıl sonu için yüzde 12,9 olarak belirlenirken, gelecek yıl için yüzde 11,8, 2021 yılı için yüzde 10,6 ve 2022 yılı için yüzde 9,8 şeklinde sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de

Yeni Ekonomi Programı Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alacak

19 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu

Işınlanmış gıdalara etiket zorunluluğu

Güçlü turizm için 'ürün çeşitliliğine' yatırım

Güçlü turizm için 'ürün çeşitliliğine' yatırım