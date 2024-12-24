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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”nun 4. toplantısı düzenleniyor.
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Ekonomi

Yeni asgari ücret belirleniyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dördüncü toplantısını bugün yapacak.

Özcan Yıldırım  | 24.12.2024 - Güncelleme : 24.12.2024
Yeni asgari ücret belirleniyor

Ankara

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreçte sona gelindi.

İlk toplantısını 10 Aralık'ta, ikinci toplantısını 16 Aralık'ta, üçüncü toplantısını 19 Aralık'ta yapan komisyon, dördüncü toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde bugün yapacak.

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