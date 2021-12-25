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Ekonomi

Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaş balıkçılığı da olumsuz etkiliyor

Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaş, ülkenin önemli geçim kaynaklarından balıkçılığa ciddi zarar vererek, bu sektörden geçimini sağlayanların hayatını zorlaştırıyor.

Çağrı Koşak   | 25.12.2021
Yemen'de 7 yıldır devam eden iç savaş balıkçılığı da olumsuz etkiliyor

Yemen

Yemen'in Kızıldeniz'den Umman Denizi'ne kadar uzanan yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik sahilinde avlanan balıkçılar, ülke ekonomisinin önemli bir unsurunu oluşturuyor.

Resmi verilere göre ülkede 90 bin kişi balıkçılık yaparken, kayıt dışı balıkçılık yapanlar ve sektördeki diğer çalışanlarla birlikte yaklaşık 500 bin kişinin balıkçılıktan geçimini sağladığı tahmin ediliyor.

Yemenli uzmanlar, AA muhabirine, ülkede patlak veren güvenlik ve ekonomik alanındaki krizlerin balıkçılık sektörüne etkisini değerlendirdi.

Mayın ve bomba tehlikesi altında balıkçılık

İnsan hakları savunucusu Muhammed Hadim Faric, balıkçıların ülkedeki iç savaş nedeniyle hayati tehlike başta olmak üzere birtakım zorluklar yaşadığını söyledi.

Faric, "Yemenli balıkçıların tekneleri, Husilerin deniz mayınlarının yanı sıra savaş gemileri ve uçaklar tarafından bombalanma tehlikesiyle de karşı karşıya." ifadesini kullandı.

Husilerin, kontrolü altındaki bölgelerde balıkçılar üzerinde sıkı bir baskı uyguladığına dikkati çeken Faric, bu nedenle Yemenli balıkçıların hükümet kontrolündeki bölgelere gittiğini aktardı.

İç savaş nedeniyle balıkçılık gelişemiyor

Yemenli ekonomi uzmanı Faris en-Neccar ise balıkçılığın ülke ekonomisine katkısının düşük seviyede kaldığını belirtti.

Balıkçılığın Yemen'in milli gelirine katkısının yüzde 1,7 seviyesinde kaldığını vurgulayan Neccar, balıkçılıkta modern avlama, saklama ve konserve yöntemlerinin kullanılmaması nedeniyle verim alınamadığını kaydetti.

Neccar, "Savaş, Yemen'in özellikle batı kıyılarında etkisini göstererek deniz mayınlarının artmasına neden oldu. Bazı kıyı kesimleri çatışma bölgesi haline gelirken tehlikenin ciddiyeti arttı." diye konuştu.

Yemen'de balıkçılığın gıda temini için önemine işaret eden Neccar, yaklaşık 2 milyon Yemenlinin balıkçılık sektörüyle geçimini kazandığını sözlerine ekledi.

Balıkçılar savunmasız durumda

Yerel kaynaklar, Yemen'in batısındaki Kızıldeniz sahilinde avlanan balıkçıların, akaryakıt başta olmak üzere birçok malzemenin sıkıntısını çektiğini aktarıyor.

Yemen'in deniz komşusu Eritre'nin, kendi kara sularına girdiği iddiasıyla Yemenli balıkçıların teknelerine sıklıkla el koyduğu belirtiliyor.

Bu yıl içerisinde Eritre sahil güvenlik kuvvetleri Yemenli balıkçıların 165 gemisine el koyarken, bu gemilerden geçimini sağlayan 570 Yemenlinin işsiz kaldığı kaydedildi.

Yemenli 64 balıkçının ise bu dönemde, kara ve deniz mayınlarının yanı sıra çeşitli saldırılar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yemenli balıkçılar, hükümet güçlerine bağlı deniz kuvvetlerinin bölgede faal olmaması nedeniyle İran destekli Husi milislerin saldırılarına karşı da savunmasız durumda.

Yemen'de iç savaşın neden olduğu insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülkede 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.

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