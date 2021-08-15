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Ekonomi

Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştığı ve hazırlıkların ardından Karadeniz'e hareket edeceği bilgisini paylaştı.

Murat Temizer   | 15.08.2021
Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı

Ankara

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz sondaj gemisi Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Yavuz Karadeniz'e hareket edecek."

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