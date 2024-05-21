Dolar
32.20
Euro
35.01
Altın
2,418.01
ETH/USDT
3,664.30
BTC/USDT
70,925.00
BIST 100
11,068.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yatırımcılara "portföyünüzü çeşitlendirin" önerisi

FODER Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk, yatırımcıları, yüksek oynaklık gösteren hisselere yatırım yaparken dikkatli olmaları konusunda uyardı, risk yönetimi açısından "portföy çeşitlendirme" stratejisi uygulamalarını önerdi.

Serhat Tutak  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Yatırımcılara "portföyünüzü çeşitlendirin" önerisi

Ankara

Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Öztürk, finansal ürünlerin fiyatlarıyla ilgili risk hesabının, o ürünün belirli dönemlerdeki fiyat değişimlerinin standart sapmasıyla belirlendiğini söyledi.

"Bu hesaplama yöntemi, finansal piyasaların volatilitesini anlamak ve yatırımcıların karşı karşıya oldukları riskleri daha iyi değerlendirmek için kritik bir araçtır." diyen Öztürk, özellikle de günlük yüksek dalgalanma gösteren hisselerin, yatırımcıların portföylerinde önemli riskler oluşturabileceğini belirtti.

Ani yükselen hisselerin gelecekte de aynı performansı gösterecekmiş algısının yatırımcılar arasında yaygın olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Bu hisselerin geçmişte göstermiş oldukları performansları, gelecekteki durumları açısından gösterge değildir." dedi.

Finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılması ve çocuk yaşta bu eğitimin verilmesi gerektiğini anlatan Öztürk, "Yatırımcıların risklerini minimize etmek için portföy çeşitlendirme stratejilerini benimsemeleri gerekiyor. Portföy çeşitlendirme, yatırımcıların risklerini tek bir hisseye odaklanmak yerine, farklı varlık sınıflarına ve finansal ürünlere yayarak azaltmalarını sağlar." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, portföy çeşitlendirmenin, yatırımcıların daha dengeli ve sürdürülebilir getirilere ulaşmalarına yardımcı olacağına işaret ederek, bunun risk yönetimi açısından da etkili bir strateji olduğuna işaret etti.

FODER olarak finansal okuryazarlık konusunda çeşitli eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürüttüklerini aktaran Öztürk, "Finansal okuryazarlığın yaygınlaşması, bireylerin ve toplumların ekonomik refah seviyelerini artırmak için önemli bir adımdır. Yatırımcıların finansal ürünler ve piyasalar hakkında daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Bu sayede yatırımcılar, daha bilinçli karar alabilecekler ve finansal hedeflerine daha kolay ulaşabileceklerdir." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız
Bakan Göktaş: Evlilik kredisi ödemeleri başlıyor
Ankara merkezli "Kıskaç-16" operasyonlarında 46 FETÖ şüphelisi yakalandı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirildi
40 yıllık arazi paylaşma sorunu arabuluculukla 1 ayda çözüldü

Benzer haberler

Yatırımcılara "portföyünüzü çeşitlendirin" önerisi

Yatırımcılara "portföyünüzü çeşitlendirin" önerisi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet