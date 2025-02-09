Dolar
35.97
Euro
37.22
Altın
2,861.91
ETH/USDT
2,669.20
BTC/USDT
97,187.00
BIST 100
9,951.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yapı Kredi Leasing 5. kez "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" seçildi

Yapı Kredi Leasing, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından "Kincentric Best Employers" araştırmasında art arda 5. kez en iyi iş yeri ödülüne layık görüldü.

Mehmet Selçuk Güçlü  | 09.02.2025 - Güncelleme : 09.02.2025
Yapı Kredi Leasing 5. kez "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" seçildi

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamaya göre, deneyim ve çalışan memnuniyetini baz alarak iş yerlerini değerlendiren Kincentric, Yapı Kredi Leasing'in 2024'te "Türkiye’nin En İyi İş Yerleri" listesinde yer aldığını açıkladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, çalışan mutluluğu sayesinde sektörde fark yaratmaya devam ettiklerini belirtti.

Torun, sektörün lider kurumu olarak, çalışan mutluluğunun, iş süreçlerinde ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını vurgulayarak, bu nedenle yetkin ve alanında uzman insan kaynaklarını desteklediklerini ve onların mutluluğunu üst seviyede tutmak için daima çalıştıklarını ifade etti.

Yapı Kredi Leasing olarak, insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı alanında dünyanın önde gelen şirketlerinden Kincentric'in iş yeri mükemmelliğini ölçümlediği bu önemli araştırmada üst üste 5'inci kez En İyi İş Yeri ödülüne layık görüldüklerine dikkati çeken Torun, şunları kaydetti:

"Bu ödülü, çalışanlarımızla kurduğumuz güçlü bağın ve insan odaklı yönetim anlayışımızın bir yansıması olarak görüyoruz. Elde ettiğimiz bu başarı, çalışanlarımızın özverili katkıları ve şirket kültürümüzün güçlü temelleri sayesinde mümkün oldu. Kurum olarak hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz için değer yaratmaya, önce insan odaklı yaklaşımımızla sürdürülebilir başarıyı desteklemeye ve birlikte büyümeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum: Depremlerden etkilenen 11 ilde çalışmalar aralıksız sürüyor
Tüketici derneklerinden 14 Şubat öncesi "tüketim tuzağı" uyarısı
Bakırköy'de İSKİ'ye ait su borusu patladı
İHH Kadın Birimi, 2024'te 25 bin kadın gönüllüyle on binlerce kişiye yardım ulaştırdı
Okul servis araçlarına yönelik denetimlerde 12 bin 928 sürücüye işlem yapıldı

Benzer haberler

Yapı Kredi Leasing 5. kez "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" seçildi

Yapı Kredi Leasing 5. kez "Türkiye'nin En İyi İş Yeri" seçildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet