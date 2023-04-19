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Ekonomi

Yağışlar Muradiye Şelalesi'nin debisini yükseltti

Van'da son günlerde etkili olan sağanak ile yüksek kesimlerdeki karların erimesiyle Muradiye Şelalesi'nin debisi arttı.

Necmettin Karaca  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Yağışlar Muradiye Şelalesi'nin debisini yükseltti

Van

Kentin önemli doğal güzelliklerinden Muradiye Şelalesi, yılın her döneminde farklı güzelliklere bürünerek ziyaretçilerini ağırlıyor.

Havaların ısınmasının ardından karların erimesi ve yağışlarla daha coşkulu akan şelale, bugünlerde doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin yanı sıra turistlerden de ilgi görüyor.

Şelaleye gelen ziyaretçiler, manzarayı cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışıyor.

İzmir'den gelen Beyza Nur Dede, şelalenin manzarasından çok etkilendiğini belirterek, "Bir arkadaşımın vesilesi ile buraya geldim. Şelale görülmesi gereken eşsiz güzelliklerinden biri. Karların erimesiyle şelale daha coşkun akıyormuş, biz de bunu görmek istedik. Çok güzel vakit geçirdik." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Özgür Yiğit Ayvazoğlu, "Muradiye Şelalesi'ne daha önce de gelmiştik. Bahar olunca gelmek istedik. Annem burada, onun da görmesini istedik. Görülmeye değer bir yer ve herkese gelmesini tavsiye ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara'dan geldiğini söyleyen Gülseren Ayvazoğlu, "Oğlum burada öğretmen. Burayı çok tavsiye ettiler. Oğlum ve gelinim de beni gezmeye getirdiler. Çok beğendim." dedi.

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